Подгорица, 13 декабря, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 191 пациент с коронавирусом. Это 10,64 процента от числа активных случаев коронавируса в стране, сообщает институт общественного здравоохранения.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

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По последним данным института, в Черногории в настоящее время зарегистрировано 1795 активных случаев заболевания ковидом.

В клиническом центре Черногории находятся 72 пациента с ковидом в тяжелом состоянии с угрозой для жизни.