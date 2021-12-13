Москва, 13 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Военно-политический блок НАТО, вероятно, больше не будет принимать к себе новых членов на востоке. Об этом при помощи телемоста 13 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Это обстоятельство, которое уже, вероятнее всего, стало свершившимся фактом, политолог назвал победой российской дипломатии.

«Лидеры государств, в том числе американский лидер, новый канцлер Шольц, они же более тихо выступают. Они вообще не берут в рот фразу о расширении НАТО на Украину. На самом верху тон начинает меняться. Я думаю, что расширение НАТО с повестки дня уйдет, и это будет победа российской дипломатии», — сказал Рар.