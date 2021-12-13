Малабо, , 20:40 — REGNUM Пираты произвели нападение на контейнеровоз возле побережья Экваториальной Гвинеи, сообщает 13 декабря Dryad Global.

Африканские пираты U.S. Navy

На данный момент известно, что в ходе нападения пираты похитили шесть членов экипажа.

Инцидент произошел в Гвинейском заливе к юго-западу от порта Луба.

По данным Dryad Global, это уже десятое нападение за 2021 год, которое сопровождается похищением людей.

Кроме того, отмечено, что акватория Гвинейского залива остаётся опасной для мореплавания.

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