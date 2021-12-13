Малабо, 13 декабря, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Пираты произвели нападение на контейнеровоз возле побережья Экваториальной Гвинеи, сообщает 13 декабря Dryad Global.

U.S. Navy Африканские пираты

На данный момент известно, что в ходе нападения пираты похитили шесть членов экипажа.

Инцидент произошел в Гвинейском заливе к юго-западу от порта Луба.

По данным Dryad Global, это уже десятое нападение за 2021 год, которое сопровождается похищением людей.

Кроме того, отмечено, что акватория Гвинейского залива остаётся опасной для мореплавания.