14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили намерение США отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае российской агрессии на Украине.

Тимур Кондратьев, , 07:04 — REGNUM Сообщение на сайте Белого дома, согласно которому президент США Джозеф Байден принял решение отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае «вторжения России на Украину», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Грузинам они так же помогали, корабли свои подгоняли. Чем это всё закончилось, мы знаем. США просто убеждают своих марионеток в том, что Америка поможет военной силой, а потом оставляет их просто с последствиями своего безрассудства», — считает Тимур К.

Корабль ВМС США Mount Whitney U.S. Navy

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка всеми силами пытается показать Украине, что она якобы намеревается применить свои войска против России, если та решиться напасть.

«Обычная практика — устроить провокацию, чтобы оправдать вторжение. Так что Америка действительно может добиться того, чтобы Россия ввела войска на Украину», — отмечает Татьяна Н.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что США сильно подмочили себе репутацию, поэтому глупо ждать, что кто-то серьёзно воспримет эту ситуацию.

«Блин, убежать от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы погавкать на Китай и Россию. Маразм — не сахар, Бидон вполне может переплюнуть всех сумасшедших лидеров», — подозревает «Леший Б».

Часть людей полагает, что Байден пытается убедить свой электорат в том, что всё его время уделено сопротивлению российской угрозе.

«После ситуации в Афганистане, когда весь мир понял, что силёнок у США «вдруг» стало маловато и надо выводить базы, вряд ли кто-то поверит в то, что Байден сказал это серьезно. Это обычная лапша на уши для внутреннего американского зрителя, чтобы он знал, что американское руководство борется с Россией, ему не до внутренних американских проблем», — поделился своим мнением Вячеслав Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединенные Штаты пытаются тянуть время, чтобы не дать России сертифицировать «Северный поток — 2» и закрепиться экономически в Европе. Ради этого, предполагают граждане, США готовы пойти и на кровавые провокации, используя при этом чужие руки.

«Америка пытается развязать войну на Украине, чтобы не дать Европе сертифицировать газопровод «Северный поток — 2». А Украина и рада быть бита. Как оголтелые, без конца кричат о войне», — указывает Виталий Ч.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

Отдельные комментаторы отмечают, что России нет никакой выгоды от того, что её войска окажутся на украинской территории, поэтому только самый недалёкий человек может поверить в эту околесицу.

«Ситуация похожа на абсурд. России нужно сертифицировать газопровод «Северный поток — 2», чтобы собирать сливки. Украине это не нужно, потому что она теряет доходы в бюджет. Америке этого не нужно, потому что тогда она не сможет собирать сливки с Европы. Как России быть в этой ситуации? Напасть на Украину? Это же так логично, не правда ли? Только тот, кто пьёт из лужи, наверное, верит в такую схему», — написал Игорь К.

Напомним, 12 декабря на сайте Белого дома появилось сообщение, согласно которому президент США Джозеф Байден принял решение отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае «вторжения России на Украину».