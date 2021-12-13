Москва, , 20:38 — REGNUM Певица Светлана Лобода выпустила «party video» на песню «ЗанесLo». Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы с 13 декабря.

Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Видео состоит из зацикленных фрагментов, на которых Лобода позирует в длинном сетчатом платье, покрытым блёстками. Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube — за несколько часов его посмотрели более 430 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что свой трек «ЗанесLo» Лобода представила ещё 10 декабря 2021 года. Она спела его в эфире шоу «Вечерний Ургант».

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