Москва, 13 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода выпустила «party video» на песню «ЗанесLo». Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы с 13 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Видео состоит из зацикленных фрагментов, на которых Лобода позирует в длинном сетчатом платье, покрытым блёстками. Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube — за несколько часов его посмотрели более 430 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что свой трек «ЗанесLo» Лобода представила ещё 10 декабря 2021 года. Она спела его в эфире шоу «Вечерний Ургант».