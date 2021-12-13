София, , 20:34 — REGNUM В столице Болгарии на месте разрушенного мавзолея бывшего болгарского руководителя Георгия Димитрова будет открыта новая художественная инсталляция. Об этом 13 декабря пишет софийская газета «Дума».

Мавзолей Георгия Димитрова в Софии, Болгария Angela Monika Arnold, Berlin

Согласно официальной информации, композиция имеет название «Между прошлым, которое скоро произойдет, и будущим, которое уже было». Произведение состоит из объемных светящихся букв, вписанных в круг с внешним диаметром 12 метров. Чтобы увидеть экспозицию полностью, посетителям придётся пройти через установленные буквы.

Автор инсталляции — известный в Болгарии художник Красимир Терзиев. Общая стоимость проекта превышает 100 тысяч левов ($58 тыс.).

Напомним, мавзолей Г. Димитрова был возведен в центре Софии в 1949 году. В 1990 году тело болгарского лидера было вынесено из усыпальницы и захоронено на софийском Центральном кладбище. В августе 1999 года строение взорвали с пятой попытки, а на месте руин создали бетонированную площадку.