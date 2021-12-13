София, 13 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В столице Болгарии на месте разрушенного мавзолея бывшего болгарского руководителя Георгия Димитрова будет открыта новая художественная инсталляция. Об этом 13 декабря пишет софийская газета «Дума».

Angela Monika Arnold, Berlin Мавзолей Георгия Димитрова в Софии, Болгария

Согласно официальной информации, композиция имеет название «Между прошлым, которое скоро произойдет, и будущим, которое уже было». Произведение состоит из объемных светящихся букв, вписанных в круг с внешним диаметром 12 метров. Чтобы увидеть экспозицию полностью, посетителям придётся пройти через установленные буквы.

Автор инсталляции — известный в Болгарии художник Красимир Терзиев. Общая стоимость проекта превышает 100 тысяч левов ($58 тыс.).

Напомним, мавзолей Г. Димитрова был возведен в центре Софии в 1949 году. В 1990 году тело болгарского лидера было вынесено из усыпальницы и захоронено на софийском Центральном кладбище. В августе 1999 года строение взорвали с пятой попытки, а на месте руин создали бетонированную площадку.