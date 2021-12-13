Бухарест, , 20:29 — REGNUM Количество жителей Румынии, заразившихся штаммом «Омикрон» COVID-19, в течение ближайших нескольких дней может вырасти вдвое и составить 20 человек. Об этом в Бухаресте заявила глава Национального центра по контролю над инфекционными заболеваниями Румынии Адриана Пистол, сообщает 13 декабря «Румынское телевидение».

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По словам эксперта, в настоящее время специалисты не могут проследить распространение этого штамма, поскольку многие румыны категорически отказываются проходить необходимые ПЦР-тесты и вакцинироваться от пандемии.

Пистол «Официально подтверждено восемь случаев заражения штаммом «Омикрон», однако есть еще семь «вероятных» пациентов и пятеро «предполагаемых» больных. Мы делаем все возможное для предотвращения масштабного заражения».

При этом она призвала сограждан «проявить сознательность и вакцинироваться».

По состоянию на 13 декабря число жителей Румынии заболевших COVID-19, составило 1,79 млн человек. Из них скончалось 57 696 человек.