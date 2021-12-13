Нижневартовский район, Югра, 13 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Югре на Самотлорском месторождении «Роснефти», произошёл пожар в результате разгерметизации внутрипромыслового газопровода. Об этом сообщает интернет-издание Faktologia.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО.

Пожар

Отмечается, что о возгорании нефтяники сообщили в 18:42 по местному времени (16:42 мск). Спасатели прибыли на место происшествия через 15 минут. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Вспыхнувший участок газопровода перекрыт, поставка газа идёт по резервной системе, сообщили изданию в спасательной службе. На месте порыва продолжается контролируемое факельное горение.