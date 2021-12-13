Москва, 13 декабря, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Украина будет не в состоянии обороняться в случае войны с Россией. Об этом 13 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его мнению, Украина фактически окружена со всех сторон Россией и её союзницей в лице Белоруссии. Это не оставляет Киеву никаких возможностей для эффективной обороны в случае военных действий.

«Я хочу прокомментировать еще одну вещь. Геостратегически Украина незащищаемая. По сути, сейчас Россия и её союзники вокруг всей Украины. Я не знаю, как украинская армия может планировать эту оборону. Американские советники еще в начале двухтысячных годов инструктировали, как воевать с Россией, они говорили что нужно сразу отступить на линию Днепра, потому что все что восточнее они потеряют автоматически», — сказал Безруков.