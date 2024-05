Москва, 13 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Вторую ковидную зиму Европа встречает во всеоружии. Несмотря на повсеместный рост количества заражений, а также опасения, вызванные новым штаммом «омикрон», широкомасштабное распространение высокоэффективных вакцин позволило несколько уменьшить корреляцию новых случаев с госпитализациями и летальными исходами. Европейское агентство лекарственных средств уже одобрило противовирусный препарат молнупиравир от компании Merck в качестве экстренного средства и сейчас изучает перспективный препарат компании Pfizer, что может ещё больше снизить нагрузку на больницы. Тем не менее, существует фундаментальная проблема: работники и волонтёры первой линии, спасавшие жизни во время пандемии, разочарованы и измотаны.

По данным Европейской федерации младшего медицинского персонала, примерно треть медсестер вообще ушла из профессии во время пандемии; в некоторых странах, таких как Ирландия, приблизительно семь из десяти врачей подвержены высокому риску выгорания. Данные из Сингапура свидетельствуют о том, что аналогичная ситуация наблюдается и у волонтеров, которые прекращают свою деятельность вследствие снижения мотивации и чрезмерной физической и моральной усталости. Всемирная организация здравоохранения недавно заявила, что коронавирус может остаться с нами на долгие годы, поэтому для преодоления будущих волн пандемии очень важно оказывать поддержку работникам первой линии и публично говорить об их тяжёлом труде.

Международная премияWe are togetherставит своей целью поощрение граждан и организаций за вклад в решение гуманитарных проблем

Одной из многочисленных проблем, приводящих медицинских работников и волонтеров на грань выгорания, является отсутствие признания и благодарности за их самоотверженные усилия. Как рассказала одна медсестра, она хотела остаться на работе, несмотря на сильный стресс во время пандемии коронавируса, но в итоге она была вынуждена уволиться после того, как почувствовала, что ни её пациенты, ни администрация больницы не обращают внимания на ту огромную нагрузку, которую она взвалила на себя.

Премия We are together, присуждение которой состоялось на форуме #МЫВМЕСТЕ в Москве 5 декабря (в Международный день волонтера), была учреждена Ассоциацией волонтерских центров России (АВЦ) совместно с международными партнерами, включая программу «Волонтеры ООН» и Международную ассоциацию добровольческих усилий. Эта премия является наглядным примером того, как следует поощрять и поддерживать частных лиц, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, которые внесли важный вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Премия, общая сумма которой составила 120 000 долларов США, присуждалась людям и организациям, которые выступили на переднем краю борьбы с мировыми гуманитарными проблемами, возникшими в ходе пандемии. В рамках премии «Мы вместе» были отмечены как традиционные работники первой линии, в том числе представители медицинского сообщества, так и те, кто участвовал в таких инициативах, как приготовление горячей пищи для людей, оказавшихся в трудной ситуации в условиях вспышки коронавируса, или оказание материально-технической и психологической помощи пациентам с диагнозом Covid-19 и людям, находящимся на карантине.

В этом году премией «Мы вместе» были отмечены двенадцать проектов из разных стран мира, от Азербайджана до Таиланда. Как пояснил Дерек Рей-Хилл, руководитель направления международной стратегии и корпоративных услуг благотворительного фонда Charities Aid Foundation: «За последние пару лет мы стали лучше осознавать наше общечеловеческое единство, и премия «Мы вместе» продолжает развиваться, поощряя инновационные и амбициозные решения важных мировых гуманитарных проблем и тем самым объединяя наши усилия для ускорения прогресса в глобальном масштабе. Премия дополняет нашу работу в Charities Aid Foundation, поскольку мы стремимся к международному и межотраслевому сотрудничеству, направленному на поддержку инноваций, передачу передового опыта и стимуляцию международных пожертвований для продвижения нашего общего будущего».

Официальные награды для работников первой линии

Власти ОАЭ постарались по достоинству вознаградить людей, боровшихся с пандемией. Работникам первой линии, а также членам их семей Эмираты выдают долгосрочные «золотые визы». Также был создан «Офис героев первой линии» (FHO), который координирует выражение благодарности медицинским работникам и другим работникам первой линии (например, обслуживающему персоналу).

Руководство FHO выступило с рядом инициатив, направленных на поощрение работников первой линии, в том числе предоставление им расширенной медицинской страховки и сотрудничество с авиакомпанией Etihad, в результате которого работникам первой линии будут предоставлены персональные скидки на авиабилеты, приоритет при регистрации и бесплатный провоз дополнительного багажа. В рамках одной из недавних инициатив примерно 1 850 детей работников первой линии получили стипендии на обучение, призванные сократить финансовую нагрузку, которую несут их родители, и обеспечить для них возможность продолжить свой самоотверженный труд.

Европе пора задуматься

Сейчас, когда по континенту прокатилась пятая волна коронавируса, правительствам следовало бы внедрить подобные схемы, чтобы поднять сильно пошатнувшийся моральный дух работников первой линии и выразить признательность за их самопожертвование. Несмотря на научные достижения, облегчающие профилактику и лечение Covid-19, задача, стоящая перед некоторыми работниками первой линии, тяжела как никогда. Сотрудники сферы здравоохранения сообщают, что, несмотря на повышенные темпы вакцинации в Европе, теперь больницы заполняются антиваксерами, многие из которых проявляют агрессию даже по отношению к врачам и медсёстрам, пытающимся их спасти, и обвиняют их в участии в глобальном заговоре.

Такое давление не проходит бесследно — за последние несколько месяцев во Франции уволилось около 1 300 медсестер, а в Германии свободные койки в отделениях интенсивной терапии невозможно использовать, поскольку выгорание привело к нехватке специализированного персонала. Президент DIVI, Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины, подвел итог, заявив: «Нам срочно нужен четкий и недвусмысленный сигнал о том, что наша работа высоко оценивается обществом […] Есть люди, которые в трудные времена внесли свой вклад, помогли другим, выполнили свою работу». Другие страны уже предложили конкретные примеры таких сигналов: премии за выдающийся вклад в борьбу с вирусом, льготные визовые режимы для работников первой линии или меры по облегчению их финансового бремени. Европа должна без колебаний последовать этому примеру.