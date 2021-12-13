Москва, 13 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Сервис Apple TV Plus покажет российский сериал под названием «Контейнер». Информация об этом появилась 13 декабря в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск».

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Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина и Филипп Янковский. По сюжету шоу, героиня Акиньшиной зарабатывает на жизнь суррогатным материнством — она переехала в дом заказчиков, которые относятся к ней, как к вещи.

ИА REGNUM напоминает, что режиссёром шоу выступил Максим Свешников. Премьера проекта состоялась ещё в сентябре 2021 года — на платформе Apple TV Plus сериал выйдет весной 2022 года.