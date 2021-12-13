Челябинск, , 20:17 — REGNUM Депутат совета Калининского района Челябинска Алеся Субботина отказалась от своего мандата. Об этом она написала в Facebook.

Мандат

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Субботина пояснила, что приняла такое решение в связи с приговором, вступившим в силу. «Я уважаю законы Российской Федерации и пока идет стадия обжалования данного приговора, добровольно приняла решение о сложении с себя полномочий депутата», — написала Субботина.

Вопрос о лишении её мандата должны были рассмотреть сами депутаты. Процедуру инициировала прокуратура. Однако они этого не сделали.

Как сообщало ИА REGNUM, Субботину осудили за мошенничество. Суд назначил ей условное наказание. Вины за собой она не признала.