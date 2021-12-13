13 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 21:39 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД стран «Группы семи» (G7) в очередной раз повторил мантру Белого дома о том, что Россию, в случае если она решится на агрессию в отношении Украины, ожидают серьёзнейшие последствия.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все они едины в своей готовности противостоять агрессии России, а в идеале предотвратить ее. Так же мы ясно дали понять, что будут серьезнейшие последствия, если Россия все же решит действовать агрессивно в отношении Украины», — сказал Блинкен, делая отсылку к союзникам США, которых он встретил во время встречи G7 12 декабря.

Встреча министров иностранных дел стран G7 State.gov

Американский дипломат сказал в интервью журналисту NBC Чаку Тодду, что президент США Джо Байден дал ясно понять российскому коллеге Владимиру Путину во время двух разных встреч, что в интересах Белого дома формировать стабильные предсказуемые отношения с Москвой.

Американские интернет-пользователи обсудили слова дипломата под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден уже передал Путину список объектов, которые считаются критически важными для США, и ни Украины, ни наших союзников в нем не было», — напоминает Mowerman.

Напомним, ранее Путин получил от американской стороны список 16 ключевых секторов, которые не должны пострадать от кибератак.

«Да, «серьезные последствия». Мы собираемся послать Путину «жесткое письмо»…» — комментирует Fox_Shadowbanned_My_Last_ID.

«Да ладно, мы все знаем, что последствий не будет. Байден слаб. Мы знаем это, Путин знает это, Байден знает это и Китай знает это. 2022 год будет тяжелым в международном плане», — считает political_pessimist.

«Обама бросил Украину, несмотря на их обещание избавиться от ядерного оружия, когда Путин забрал территорию. Байден будет еще менее полезен», — указывает justwondering369.

«Масштабные последствия для Байдена — это санкции, а Путина санкции волнуют меньше всего. Путин не боится и не уважает Байдена», — пишет AmericaFirstSteve.

«У меня нет уверенности в способности этой администрации справиться с этой ситуацией. Южная граница, пандемия, вывод войск из Афганистана, преступность, инфляция, а теперь еще и это. Байдену не удалось справиться ни с одним кризисом с тех пор, как он стал президентом. Он совершенно бездарен», — комментирует FloraPost865.

«Из истории очевидно, что наша страна переживает свой закат. Я не желаю этого, но отрицать это глупо. Все империи, которые существовали, умирали одинаково. Повальная внутренняя коррупция, междоусобицы, упадническая мораль, большие долги и вооруженные силы, которых не хватает для проецирования силы и защиты границ, — вот многие из признаков. Я понимаю, что многие из этих вещей происходят в странах постоянно. Дело не в том, что они происходят, а в том, когда они происходят все сразу и в избытке», — размышляет dav781007.

«Ох, Байден не просто осудит Россию, он осудит ее самым решительным образом», — иронизирует FreightDog2.

«Министерство обороны потеряло всякий авторитет, их катастрофический уход из Афганистана показал слабость и некомпетентность этой администрации», — уверен lssconservative.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Перед тем, как защищать Украину, разве мы не должны сначала обеспечить безопасность нашей собственной границы?» — интересуется dummycrats801.

«Значит, федеральное правительство заботится об украинской границе? У них есть граница? И нынешнее правительство США считает ее суверенной? А как насчет границы Соединенных Штатов?» — возмущается AZonIda.

Отметим, что жители США крайне обеспокоены скоплением беженцев на границе. В мае, через несколько месяцев нахождения Байдена в Белом доме, США приняли более 180 тыс. мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу. Огромная цифра указывает на масштабность миграционного кризиса в Штатах, который развивается на фоне того, как новая администрация отменяет ряд антимиграционных законов, принятых экс-президентом Дональдом Трампом.

Американо-мексиканская граница Army.mil

«Имейте в виду, что под «серьезными последствиями» эти парни имеют в виду дипломатические санкции Олимпийских игр», — говорит lipster78344 о решении Белого дома объявить бойкот Играм в Пекине.

«После того как Трамп сделал военных могущественными, Байден отказался оказать им поддержку и оставил в Афганистане военное оборудование на сумму 83 миллиарда долларов. Заставляет задуматься, на чьей стороне Джо», — подчеркивает aolsucks409.

«Когда Госдепартамент позволяет гей-флагу развеваться над посольствами США, это говорит о ценностях Штатов», — пишет GaryOwen.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне прокомментировали информацию, опубликованную в ряде СМИ, о якобы готовящемся «вторжении» российских войск на Украину. Отмечается, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране, а перемещение российских войск по территории Российской Федерации является неотъемлемым суверенным правом и никого не касается.

В диппредставительстве напомнили о похожей ситуации, когда прошлой весной официальные лица в США выступали с заявлениями и «историческими оценками» подготовки вторжения российских войск на Украину, но все они оказались ложными.

В то же время российские дипломаты указали, что НАТО и государства, состоящие в военном альянсе, «опрометчиво» размещают вооружённые силы и военную технику как можно ближе к российским границам.