Москва, 13 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Россия стала настолько сильной, что её интересы больше невозможно игнорировать. Об этом 13 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Сила России настолько конкретна, что её невозможно игнорировать. а раз её невозможно игнорировать, значит с ней надо договариваться. И то, что мы видим с Европой, начало разгаров с зоной безопасности — это все одна реальность», — сказал разведчик.

Однако есть и другая реальность. В ней политики второго и третьего сорта не осознают происходящих в глобальном масштабе событий.

«Такое чувство, что готовилась клоунада, мы видим выход клоунов одного за другим — Зеленский, Бербок, Джонсон. И это все люди-клоуны, потому что они не решают ничего», — заявил Безруков.