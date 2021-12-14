14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президент России о том, что в 1990-е годы страна была погружена в «гражданскую войну».

Тимур Кондратьев, , 07:04 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в 1990-е годы Россия находилась в состоянии «гражданской войны», а ситуация с экономикой, правоохранительными и вооружёнными силами была очень сложной, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Серп и молот — Коржев-Чувелев Г. М. 2003

Люди выживают в 90-е Pikabu.ru

»Путин прав. Это время непрекращающегося дележа наследства Советского Союза. Кроме того, в соседних республиках была натуральная гражданская война, люди тысячами умирали от рук своих же соседей», — напоминает Елена Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что Путин даёт правильную оценку тому, что происходило в России в 90-е годы. Другие же убеждены, что война шла между элитами, которые сошли с ума от упавшего им в руки богатства, и народом, который оказался на обочине жизни.

«Какая война? Дербанили народное богатство, раздербанили, а служить по-настоящему Отечеству никто из элиты не собирался. Вот и потеряли мы все заводы и фабрики. Остались только нефтяники, газовики, золотодобыча и т.д. и т.п. Всё, что нужно для капиталистов заграничных, которые там сидят на печатном станке и корчат из себя удачливых бизнесменов. Вот поэтому страна вся в проблемах, а капиталисты роскошно живут», — считает Дмитрий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря Путину гражданскую войну удалось остановить и Россия вновь теперь является сильным и единым государством.

«Спасибо Владимиру Владимировичу, что не допустил развала страны, как Ельцин и горбатый! Благодаря его позиции мы имеем сильное государство, которое заявляет о своих интересах всему миру!» — указывает Владимир А.

А ну-ка, перестройка! Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что гражданская война в 90-е годы началась с подачи тогдашнего руководства страны, а именно из-за действий первого президента России Бориса Ельцина.

«Гражданская война? Это та, которая началась после того, как свой же парламент чей-то бывший начальник из танков расстрелял, чтобы ему не мешали единолично править? А то, видишь ли, какой-то независимый парламент под ногами путается», — пишет Andrey A.

Ряд пользователей указывает на то, что Путин с сожалением говорит о том периоде российской истории, но он тем не менее не решается осудить тех, кто привёл нашу страну в столь печальное состояние.

«Путин, конечно, прав. 90-е годы для нашего народа — время нескончаемого ужаса. Но вот есть тут одна загвоздка: вся нынешняя власть, включая президента России, кланяется образу Ельцина, носит его, словно икону, чуть ли не боготворит. Это он устроил гражданскую войны в 90-е годы, о которой Путин рассказывает. Может быть, пора уже закончить с этой шизофренией?» — задаётся вопросом Олег Е.

Борис Ельцин и Владимир Путин. 1999 Kremlin.ru

Отдельные комментаторы отмечают, что президент России, видимо, намекает на разительную разницу между тем, что Россия представляет собой сейчас, и тем, чем она была в 90-е годы XX столетия.

«Сколько можно уже травить байки о 90-х? Прошло 20 лет! Лучше бы рассказали людям, почему цены в магазинах растут, а зарплаты нет. Хватить копаться в прошлом, необходимо думать о настоящем и будущем!» — считает Сергей Б.

Напомним, 12 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» о том, что в 1990-е годы Россия находилась в состоянии «гражданской войны», а ситуация с экономикой, правоохранительными и вооружёнными силами была очень сложной.