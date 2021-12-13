Москва, , 20:12 — REGNUM Тему состоявшейся в городе Глазго (Шотландия, Великобритания) 26-й сессии конференции по изменении климата обсудили 13 декабря в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщили в пресс-службе Кремля. Говорили лидеры стран и об Украине.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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Отмечается, что Джонсон оценил российский вклад в работу этого мероприятия, в частности — заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

Говоря на тему Украины, британский премьер-министр «выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Президент России изложил Джонсону принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Так, российская сторона указала на конкретные действия Киева, демонстрирующие попытки сорвать Минские соглашения и совершённые для явного обострения обстановки на линии соприкосновения с Донбассом. Что касается «мирных» действий Киева, то они также деструктивны, что проявляется, например, в дискриминации русскоязычного населения.

«Подчёркнуто, что всё это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создаёт прямую угрозу безопасности России», — говорится в сообщении.

Российский президент в связи с этим заявил, что нужно срочно запускать обсуждение и выработку «чётких, международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений».

Отмечается, что Москва подготовит проекты документов на эту тему. Путин и Джонсон договорились и дальше обсуждать вышеуказанные опросы, причём по различным каналам.

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