Вашингтон, 13 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Warner Bros. опубликовала первый трейлер продолжения серии фильмов «Фантастические твари». Ролик доступен на YouTube-канале российского подразделение компании с 13 декабря.

Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают». реж Дэвид Йейтс. 2016. США Ньют Саламандер

По сюжету фильма «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора», профессор Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) собирает отряд магов для противостояния злому волшебнику Геллерту Грин-де-Вальду (Мадс Миккельсен), который планирует захватить мир. Среди команды Дамблдора оказывается главный герой прошлых частей магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн).

Добавим, что премьера третьей части серии фильмов «Фантастические твари» запланирована на 2022 год. Точная дата выхода картины пока неизвестна.