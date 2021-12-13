Вильнюс, , 20:06 — REGNUM Литовское министерство транспорта и коммуникаций зарегистрировало законопроект о применении к соседней Белоруссии новых экономических и иных санкций под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Клайпедский порт Portofklaipeda.lt

Сейму и правительству Литвы предложено заблокировать импорт из Белоруссии. Новые санкции предложено применять как к прямым закупкам, так и опосредованным.

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По информации литовского информагентства BNS, авторы законопроекта таким образом стремятся предотвратить транзит через Литву калийных удобрений белорусского госмонополиста «Беларуськалий», на которого наложены санкции Евросоюза и США. Минтранс Литвы в обосновании законопроекта указал целью обеспечение интересов нацбезопасности и общественности постсоветской прибалтийской республики, которые якобы терпят ущерб из-за «гибридной агрессии» официального Минска.

Накануне литовский министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис подал в отставку из-за скандала с поставками белорусских удобрений в Клайпедский порт. По той же причине заявление об отставке написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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