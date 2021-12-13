Москва, , 20:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден трезво смотрят на вещи и способны объективно оценивать происходящие в глобальных масштабах события. Об этом 13 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«У меня такое ощущение, слушая все это, что существует две параллельные реальности. Одна реальность — наш президент, который трезво смотрит на технологический расклад. Он сразу признает, что да, у них будет такое оружие», — сказал разведчик.

Эта же черта в виде трезвого взгляда на происходящие события характерна и для Байдена, отметил эксперт. По его мнению, президент США понимает, что его страна утратила лидирующие позиции и лучше ей отдать часть сфер влияния по доброй поле, нежели этот процесс будет происходить неконтролируемо.

«Байден ведь очень трезво смотрит на проблему. Его проблема — внутриполитическая. Ему и той группе, с которой он пришел к власти нужно остаться у власти. Это очень трудно сделать. Через год выборы. Очень трудные выборы, которые он пока проигрывает — я про Конгресс. Но вместе с тем он хорошо понимает, что позиции глобальной сверхдержавы, которые были у США, их невозможно больше держать. Его задача — отойти на запасные позиции, которые можно удерживать. Например, англосаксонский блок, европейские, возможно другие союзники. Но туда нужно отойти спокойно, а не бежать, как из Афганистана. Это она, реальность, где два серьезных президента принимают решения, которые соответствуют тому раскладу, который есть», — заявил Безруков.

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