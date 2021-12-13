Минск, 13 декабря, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Официальный Минск «свято выполняет» договорённости с ЕС по выходу из миграционного кризиса, а «Европейский союз, который должен был хотя бы две тысячи человек забрать: семьи с детьми, которые сегодня находятся в этом импровизированном лагере, не сдвинулись ни на сантиметр». Об этом 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил Александр Лукашенко.

Gpk.gov.by Мигранты в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии

Ранее на эту тему: Позорный закат рукотворного миграционного кризиса имени Лукашенко

Рассказывая о переговорах с ЕС по выходу из миграционного кризиса, Лукашенко сказал: «Никак. Они в этом может и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Белоруссию. Поэтому они не участвуют в этих переговорах. Хотя и ответственные лица были назначены с их стороны, которые должны были вести с нами переговоры. Но, наверное, очень заняты. Проблем в ЕС сейчас большое количество, поэтому не до этого, как мы понимаем», — сказал Лукашенко.

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

Лукашенко отверг обвинения в создании миграционного кризиса, сказав турецкой журналистке: «Согласитесь, если вы кого-то в чем-то обвиняете, то для этого надо иметь конкретные факты. Так вот, если коротко отвечать на ваш вопрос, что я повинен в том, что мигранты идут через Белоруссию в Евросоюз: «Факты на стол!». Если такие факты будут, я публично извинюсь».

Отметив, что «мы несколько тысяч беженцев убедили вернуться к себе на родину», Лукашенко отверг также обвинения в принуждении нелегалов эвакуироваться из созданного по его указанию миграционного лагеря на белорусско-польской границе. «Скажите мне хоть один факт и назовите того человека, которого принуждают выехать на родину, и я лично разберусь с этим. Мы не варвары, чтобы гнать людей туда, где им угрожает смерть. Люди там не просто жить не могут: они понимают, что, вернувшись обратно на родину, они погибнут. Поэтому мы ни в коем случае не гоним людей обратно», — сказал он.

Также на эту тему: Пропаганда Лукашенко плавает в собственной лжи о миграционном кризисе