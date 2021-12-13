Астрахань, 13 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Приволжского района Яхьи Туктарова, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве, а также директора ООО СК «Юг-Альянс», обвиняемого в пособничестве в мошенничестве.

Kaluga.sledcom.ru В детском саду

По версии следствия, в декабре 2019 года между министерством образования и науки Астраханской области и главой Приволжского района было заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест для детей в детских садах на территории муниципального образования.

Совет района решил купить нежилое здание на территории Яксатовского сельсовета. Заказчиком выступало управление образования, молодежной политики и спорта администрации Приволжского района. С 2018 года до ноября 2020 года строительная фирма ООО СК «Юг-Альянс», фактическим руководителем которой являлся Яхья Туктаров, возвела детский сад на 60 мест, не обеспеченный отоплением и горячей водой. Зная об этом, глава района ввел в заблуждение начальника районного отдела архитектуры и градостроительства, потребовав подписать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

По указанию Туктарова начальник районного управления образования, молодежной политики и спорта заключил контракт на приобретение здания у фирмы ООО СК «Юг-Альянс» за 40 миллионов рублей. Использовать в качестве яслей его было невозможно.

Нарушения выявили сотрудники УФСБ России по Астраханской области. Расследование завершено, дело передано в суд.