Пекин, 13 декабря, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Синьхуа 13 декабря сообщила о предстоящей 15 декабря встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Ожидается, что главы государств обсудят итоги двустороннего сотрудничества в текущем году, уделят внимание совместным действиям по противодействию пандемии, а также наметят план взаимодействия в наступающем 2022 году. Комментаторы в связи с этим отмечают, что вскоре состоится и очная встреча президента Путина и председателя Си, которая пройдет в Пекине на полях зимней Олимпиады, которая стартует 4 февраля. Эксперты также обращают внимание, что важнейшим вопросом нынешней встречи станет обсуждение отношений с США; в течение последнего месяца лидеры России и Китая провели длительные переговоры в видеоформате с американским президентом Джо Байденом и им предстоит сверить позиции.