Пекин, , 19:53 — REGNUM Около 10 тыс. видов учебных пособий для программ профессионального образования планируется выпустить в Китае за время XIV пятилетки (2021−2025 гг.). Об этом 13 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Министерством образования КНР.

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Документ рекомендует средним учебным заведениям профессионального образования — ПТУ и колледжам — организовать сотрудничество с университетами, НИИ, а также ведущими компаниями. Учебники должны включить отраслевые технологии и стандарты во всех основных сферах. Как заявили в министерстве, обновление учебников будет осуществляться ежегодно.