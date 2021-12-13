Пекин, , 19:51 — REGNUM В Китае отмечается самая трагическая дата противостояния японским захватчикам в годы Второй мировой войны — Нанкинская резня, унесшая жизни 300 тыс. мирных жителей и безоружных военнослужащих. Об этом 13 декабря сообщает Синьхуа, отмечая внимание, с которым относится к Национальному дню поминовения жертв Нанкина председатель КНР Си Цзиньпин.

Нанкинская резня

Особо сообщается о двух встречах главы государства с Ся Шуцинь, которая восьмилетним ребенком пережила эту трагедию, в ходе которой погибла вся её семья. В декабре 2014 года они вместе представили и открыли памятник жертвам трагедии в Нанкине. 160 иероглифов, которые повествуют о тех событиях, продолжают китайскую традицию гравировки исторических событий на бронзе.

В настоящее время в живых остаются менее сотни граждан Китая, переживших те страшные события, память о которых должна служить вечным предостережением о последствиях военных авантюр. Си Цзиньпин поручил взять вопрос помощи им под контроль государства, обеспечив всестороннюю помощь и поддержку.