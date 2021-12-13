Копенгаген, 13 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Во время своего пребывания на посту министра по делам миграции Ингер Стёйберг была привлечена к ответственности за незаконное распоряжение разлучать пары беженцев, просящих политическое убежище, если один из супругов был, а точнее была, несовершеннолетней. 13 декабря стало известно, что Стёйберг была признана виновной, передает шведский телеканал SVT.

Флаг Дании

Министру грозило до четырех месяцев решения свободы за ее решение разлучать пары беженцев, что противоречило Европейской конвенции о правах человека. В итоге государственный суд Дании приговорил ее к 60-дневному тюремному заключению.

«Я приму наказание, но не стану отчаиваться. Моя жизнь после этого продолжится», — заявила Стёйберг после оглашения приговора, сообщает датское информационное агентство Ritzau.