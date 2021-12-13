13 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что Российская Федерация лидирует в мире по разработке современных видов вооружения.

Артур Савин, , 21:39 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 13 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тут президент не соврал. Россия по новейшим вооружениям превосходит армию США на 15 лет вперёд», — считает Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский президент рассказал правду, потому что те же Соединённые Штаты Америки в спешке пытаются разрабатывать то, что уже давно разработано в России.

«Лидерство на мировом рынке вооружений, куда стремится Россия, — это залог стабильного пополнения бюджета за счёт производства в данной сфере, т. е. рабочие места, разработки, производства и продажа. Это лучше, чем сидеть на нефтяной игле и молиться, чтобы она не упала в цене. Танки и самолёты нужны всем и всегда, особенно новые, чтобы заменить устаревшую технику», — написал Максим Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что далеко на одном только новейшем вооружении не уедешь, и вслед за достижениями в данной области, следует руководству России обратить свой взор и на социальную сферу, в которой наша страна сильно опаздывает за ведущими западными странами.

Пенсионерка в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это, конечно, очень хорошо, но когда руководство России станет мировым лидером по уровню жизни людей, их пенсиям, заработной плате, системе здравоохранения и т. д.?» — задаётся вопросом Андрей Ч.

«Уж лучше бы достигли мирового лидерства в области экономики, уровня жизни людей, средней зарплаты и пенсий. А то этим новым вооружением скоро пользоваться уже будет некому», — поделился своим мнением Григорий К.

Часть людей полагает, что Россия сумела выбиться в лидеры благодаря Советскому Союзу и всему тому, что он успел разработатьб перед тем, как рухнуть.

«Россия имеет в основном советское вооружение, пользуется по большей части советскими разработками. Ну, а нового, как в той же Америке, Турции, Франции и т.п., у нас по пальцам пересчитать. Нет ни одного ударного БПЛА, совсем нет новых самолётов, корабли все советские и по советским проектам, причём огромная их часть просто распилена и продана. Ракетное вооружение более 70% советское, остальное его модернизация и советские проекты», — указывает Михаил Ф.

Лёгкий тактический самолёт «Checkmate» Kremlin.ru

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на успехи в области новейшего вооружения, стоить помнить, что США и Китай дышат России в спину и готовы вот-вот подвинуть нашу страну с данного пьедестала, а помимо этого у руководства Российской Федерации не так уж и много того, чем можно было бы так же громко похвастаться.

«Нам много чего заявляют и обещают. Помню, как нам обещали, что в 2019 году Россия запустит что-то там на Марс, ещё обещали, что средняя зарплата будет порядка $2000, про пенсионный возраст вообще молчу», — отмечает Андрей К.

Напомним, 12 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» о том, что Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения.