Стокгольм, , 20:31 — REGNUM По крайней мере два человека были задержаны в Швеции по подозрению в грубой халатности при осуществлении судоходства, приведшей к смерти человека после кораблекрушения в Балтийском море 13 декабря. Об этом со ссылкой на сообщение прокуратуры сообщает новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция

Вскоре была проведена спасательная операция в Балтийском море. К тому времени два человека, которые, как считается, были выброшены в море, числились пропавшими без вести чуть более семи часов. Одно из судов было взято на буксир. На его борту нашли мертвого моряка.

Второй моряк по-прежнему числится пропавшим без вести.

Как утверждают источники газеты Expressen, инцидент произошёл по вине британского корабля, который столкнулся с датским судном и уплыл с места происшествия.