Лондон, 14 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Британский композитор и паб-рок музыкант Элвис Костелло вместе со своей группой The Imposters представил своим фанатам новый сингл Paint the Red Rose Blue в качестве второго превью будущего студийного альбома The Boy Named If, который обещает стать 29-м в его дискографии. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Новый сингл следует за октябрьским Magnificient Hurt. Напомним, что следующий альбом, анонсированный вместе с выходом первого сингла, будет выпущен в январе 2022 года и включит в себя 13 новых песен. Согласно заявлению Элвиса Костелло, новый альбом должен «перенести слушателя из последних дней детства в тот унизительный момент, когда вам говорят перестать вести себя как ребенок — что для большинства мужчин (и, возможно, для некоторых девушек тоже) может произойти в любое время в ближайшие пятьдесят лет».

Он добавил: «Я начал запись The Boy Named If только с электрогитары: немного диезов и бемолей, высоких и низких частот и пять песен в ярких мажорных тональностях. После этого я решил, что следует продолжить писать полноценную пластинку для The Imposters».