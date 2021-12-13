София, , 19:38 — REGNUM Муниципальный совет столицы Болгарии распорядился оборудовать крупнейшие станции софийского метро современными дефибрилляторами (приборами для восстановления нормального ритма работы сердца). Об этом 13 декабря сообщила болгарская газета «Факты».

Дефибриллятор в Борзинской центральной больнице Правительство Забайкальского края

Согласно официальной информации, соответствующие аппараты будут размещены на пяти наиболее загруженных узлах столичного метрополитена.

«Ежедневно услугами подземного транспорта в Софии пользуются более 240 тысяч человек, и, в случае необходимости, экстренная помощь при заболеваниях сердца может спасти десятки жизней, — резюмировал заместитель председателя управления неотложной помощи мэрии Софии, кардиолог Иво Петров. — Дальнейшей задачей волонтеров станет обучение правилам пользования этой техникой».

Как ожидается, указанное оборудование появится в метро Софии уже в феврале 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 40 тысяч левов ($23 тыс.).