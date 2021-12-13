София, 13 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Муниципальный совет столицы Болгарии распорядился оборудовать крупнейшие станции софийского метро современными дефибрилляторами (приборами для восстановления нормального ритма работы сердца). Об этом 13 декабря сообщила болгарская газета «Факты».

Правительство Забайкальского края Дефибриллятор в Борзинской центральной больнице

Согласно официальной информации, соответствующие аппараты будут размещены на пяти наиболее загруженных узлах столичного метрополитена.

«Ежедневно услугами подземного транспорта в Софии пользуются более 240 тысяч человек, и, в случае необходимости, экстренная помощь при заболеваниях сердца может спасти десятки жизней, — резюмировал заместитель председателя управления неотложной помощи мэрии Софии, кардиолог Иво Петров. — Дальнейшей задачей волонтеров станет обучение правилам пользования этой техникой».

Как ожидается, указанное оборудование появится в метро Софии уже в феврале 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 40 тысяч левов ($23 тыс.).