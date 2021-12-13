13 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 21:39 — REGNUM Александр Гогилашвили уволен с должности заместителя министра внутренних дел Украины, такое решение принял украинский кабмин. Об этом 13 декабря сообщается в пресс-службе украинского правительства.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Кабмин Украины уволил замглавы МВД за скандал на блокпосту

Новость обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что уволенный чиновник, скорее всего, получит другую должность.

«Хорошими делами прославится нельзя. Теперь этого Гоги знают не только полицейские, но и весь мир», — отреагировал Валерий Ч.

«Удивлена, что не отмазали, как многих «своих». Но далеко не уйдет, где-нибудь пристроят на теплое местечко 100%», — считает Людмила М.

МВД Украины Пресс-служба МВД Украины

«Вот это и есть европейские ценности и достоинство, которое они втюхивают нищему народу с 2014 года», — пишет Vladik S.

«Ой, ну не смешите. Завтра будет на другой должности, и еще повыше, чем был…» — добавил SSC.

«Ну, начальники все себя считают богами и богинями, притом чем меньше рангом, тем круче бог», — отметила Аня Ш.

«Через месяц этот Гоги будет занимать более выгодный пост. А Зеленский если начал уже предвыборную кампанию, то пусть сначала хоть что-то выполнит из своих обещаний», — написал Ua2020.

«И кто-то ещё про кумовство при Януковиче будет говорить? Зеленский и соседей уже к власти пристроил! Одни бездари, шуты и хамы у власти! Хотя всякий народ заслуживает ту власть, которую имеет!» — добавила Ирина С.

Виктор Янукович Igor Kruglenko

«Возмущался, что не узнали. Теперь прославился. Потешил собственное эго», — отметила Xena Princess Warrior.

«Подозрительно быстро уволили. Были ублюдки пьяные, за рулём сбившие людей, и ничего — на свободе. А тут просто хамил, и увольняют. Может, боятся, что на него сейчас что-то ещё накопают», — предположил Study To.

«Это просто ужас какой-то, и мы думаем и надеемся, что кто-то будет думать о народе, да это же отморозок какой-то, у него, кроме своего «Я», больше ничего нет…» — не выдержал Владимир Ж.

«Наградить и повысить в звании…» — с сарказмом отреагировал Артур С.

«Уволить, и всё?! А какое наказание?» — недоумевает Алла В.

«Попал под раздачу! А то, что 50% «избранных» такие же (50% ещё хуже), никого не волнует?!» — задался вопросом «Дед Миха».

«Какое увольнение?! Там две статьи: превышение полномочий и нападение на работника правоохранительных органов!!!» — добавил Александр С.

«Звёздная болезнь и не таких косила…» — пишет Люда М.

Читайте также: Замглавы МВД Украины извинился за свое поведение в Донбассе

Напомним, 11 декабря в украинских средствах массовой информации распространили видеозапись с человеком, похожим на Гогилашвили, которую сделали на одном из блокпостов в зоне проведения военных действий в Донбассе. Мужчина на видеозаписи грубил украинским силовикам, которые требовали у него документы для проверки. Позже Гогилашвили признал, что скандалил на блокпосту, и принёс извинения за «излишнюю эмоциональность».