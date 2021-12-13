Нью-Йорк, США, 13 декабря 2021, 19:34 — REGNUM Россия не согласна с подходом, который пытаются навязать Совбезу ООН: соединить в один «общий» два вопроса — изменение климата и международную безопасность, заявил 13 декабря на заседании российский постпред Василий Небензя.
Он пояснил, что в СБ ООН появилось «новое направление работы», устанавливающее «автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью». Для Москвы, отметил дипломат, «такой подход неприемлем».
Осудив попытки распространить позицию климатических активистов на всё международное сообщество, Небензя сказал:
По его словам, сейчас Запад уже не пытается «вести себя демократично, учитывать позиции всех стран», а напротив — старается «проигнорировать мнение тех 80 членов ООН», не поддерживающих проект резолюции, которой фактически пытаются навязать этим странам «позицию климатических активистов».
Российский дипломат добавил, что такое давление только ухудшит ситуацию с климатом, потому что достижения в борьбе с его изменениями будут утрачены: из-за возникающего по вине Запада раскола произойдёт «откат назад».
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