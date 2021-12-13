Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Россия не согласна с подходом, который пытаются навязать Совбезу ООН: соединить в один «общий» два вопроса — изменение климата и международную безопасность, заявил 13 декабря на заседании российский постпред Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фомула

Он пояснил, что в СБ ООН появилось «новое направление работы», устанавливающее «автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью». Для Москвы, отметил дипломат, «такой подход неприемлем».

Осудив попытки распространить позицию климатических активистов на всё международное сообщество, Небензя сказал:

«Международное сообщество глубоко расколото по тематике климата».

По его словам, сейчас Запад уже не пытается «вести себя демократично, учитывать позиции всех стран», а напротив — старается «проигнорировать мнение тех 80 членов ООН», не поддерживающих проект резолюции, которой фактически пытаются навязать этим странам «позицию климатических активистов».

Российский дипломат добавил, что такое давление только ухудшит ситуацию с климатом, потому что достижения в борьбе с его изменениями будут утрачены: из-за возникающего по вине Запада раскола произойдёт «откат назад».