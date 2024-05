Оттава, 14 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Канадский джаз-фьюжн квартет Badbadnotgood поделился новым синглом при участии монреальского хип-хоп исполнителя Skiifall. Песня получила название Break of Dawn и доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) Free-Photos Джаз

Break Of Dawn — это первый новый материал при соавторстве Skiifall с момента выхода его дебютного мини-альбома Woiiyoie Tapes Vol.1. Композиция также была написана при участии продюсеров The Kount и Yama/Sato, дополнительные вокальные партии исполнил Sam I Am.

Напомним, что в минувшем октябре Badbadnotgood представили свой первый за пять лет альбом Talk Memory, ставший продолжением пластинки IV.