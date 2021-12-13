Ярославль, , 20:03 — REGNUM Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области уличили в распространении рекламы. Об этом сообщает управление ФАС по региону.

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С жалобой к антимонопольщикам обратился представитель управляющей компании. Он указал, что чиновники прислали на почту организации письмо с предложением внедрить в производственные процессы программу «Цифровое ЖКХ», правообладателем которой является ООО ГИС «Инфосити».

По мнению департамента, оно носило исключительно информационный характер. Однако, ФАС пришла к выводу, что письмо приводило к дискриминации других компаний, занимающихся созданием автоматизированных систем управления ЖКХ.

Департамент попросили исправить допущенное нарушение и объяснить служащим, что государственный орган не вправе распространять рекламу.