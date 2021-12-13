13 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова официального представителя МИД РФ о том, что западные страны поставляют на Украину боевиков под видом инструкторов.

Артур Савин, , 21:39 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что западные страны продолжают милитаризацию Украины, направляя туда оружие и боевиков под видом инструкторов, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

"Украина на грани нервного срыва от ожидания российской армии. Её всё нет и нет. Весь мир замер, когда же начнётся лихая битва. Но надежда тщетна. Зеленский уже обрыдался и по окопам бегает, нет российской армии! Просто беда какая то!» — написала Людмила Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что США и их союзники активно пичкают Украину вооружением и боевиками лишь с одной целью — создать провокацию, которая приведёт в итоге к информационной атаке на всю Российскую Федерацию.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина во главе с царём-петрушкой, при поддержке США, готовит кровавую провокацию в Донбассе. Это очевидно», — указывает Вячеслав У.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководству Российской Федерации необходимо действовать на опережение, не давая горячим украинским головам совершить свою кровавую провокацию, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.

«Только принуждение карателей ВСУ к миру остановит подготовку к кровопролитию. Другого пути просто нет. Они должны видеть, что за нападение придётся отвечать, причём жёстко», — считает Василий Я.

«Эта война мирно не закончится. Ставки слишком высоки. Да и России будет великий позор, что не смогла решить конфликт у своих границ. В Карабахе, к примеру, всё далеко не так хорошо закончилось для нашей страны. Но тут хотя бы Россия всех помирила. В Донбассе уже почти восемь лет война остановиться не может. Это ненормально. Бандеровцы должны за всё ответить, а там и мир наступит», — поделился своим мнением Евгений Б.

Часть людей полагает, что Запад уже даже и не пытается сохранить лицо демократии, ему очень важно в сложившейся ситуации задушить всех своих конкурентов на международной арене, иначе крушения гегемонии США и их союзников не миновать.

«Считаю, что если считать это такой военной помощью Европы и США Украине, то тогда Белоруссия оказывала гуманитарной помощью Европе, переправляя на территорию Евросоюза много-много миллионов стремящихся к демократии жителей Ближнего Востока, Азии и Африки. Вот только в Европе такой расклад почему-то не понравился политикам», — отмечает Финист Я.

Мигранты на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Ряд пользователей указывает на то, что Россию пытаются выставить агрессором с той целью, чтобы скрыть свои агрессивные действия в отношении Российской Федерации.

«Как же надоели уже эти заокеанские шуты гороховые. Сами накачивают фашиствующую Украину оружием, инструкторами, боевиками, науськивают бандеровских карателей на мирное население, пока ещё своей же горе-страны. При этом Россию обвиняют во всех смертных грехах. Самые кровавые убийцы и палачи мира строят из себя «миротворцев». А борьба против «Северного потока — 2» — это не забота о Европе, а вероломный рейдерский захват», — пишет Лариса Д.

Газопровод «Северный поток ‑ 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

Напомним, 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Крым 24» о том, что западные страны продолжают милитаризацию Украины, направляя туда оружие и боевиков под видом инструкторов.