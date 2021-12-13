Белгород, 13 декабря 2021, 19:24 — REGNUM Введение QR-кодов затрагивает всех граждан России, это, несомненно, действия властей на перспективу, однако тотальное введение такой системы выглядит как принуждение, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 13 декабря первый секретарь комитета Белгородского регионального отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной думе Станислав Панов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»
Политик отмечает, что QR-коды сегодня не принимают миллионы людей, а их введение вместо других медицинских документов может привести лишь к более успешному контролю над гражданами.
По официальным данным заболеваемость коронавирусом сейчас идёт на спад, напоминает руководитель фракции, в таком случае введение системы QR-кодов — действия на перспективу, и это не может не беспокоить.
Станислав Панов считает, что тотальная вакцинация — это инструмент принуждения.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря депутаты Белгородской облдумы большинством голосов одобрили федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Против проголосовала фракция КПРФ.
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