Белгород, , 19:24 — REGNUM Введение QR-кодов затрагивает всех граждан России, это, несомненно, действия властей на перспективу, однако тотальное введение такой системы выглядит как принуждение, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 13 декабря первый секретарь комитета Белгородского регионального отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной думе Станислав Панов.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Политик отмечает, что QR-коды сегодня не принимают миллионы людей, а их введение вместо других медицинских документов может привести лишь к более успешному контролю над гражданами.

«Да, сейчас говорят о том, что это временно, о том, что это необходимая для сохранения здоровья людей мера. Но это же первый шаг к тотальной слежке и очередное разделение нашего общества на правильных и неправильных людей. Даже если это делается с благими намерениями, это решение с непредсказуемыми последствиями и явно нарушающее Конституцию. Безусловно, нужно заботиться о здоровье людей, но введение QR-кодов точно не тот путь, которым надо идти», — говорит Станислав Панов.

По официальным данным заболеваемость коронавирусом сейчас идёт на спад, напоминает руководитель фракции, в таком случае введение системы QR-кодов — действия на перспективу, и это не может не беспокоить.

«Нужно не закручивать в очередной раз гайки и вводить новые инструменты контроля, которые вызывают неприятие общества, а думать, как нам развивать медицину, и больше прислушиваться к людям, к их позиции», — уверен депутат.

Станислав Панов считает, что тотальная вакцинация — это инструмент принуждения.

«Всех поголовно заставляют вакцинироваться препаратом. Нет и ответа на вопрос: сколько раз и насколько часто прививки придётся делать, а показатели вакцинации, необходимые для коллективного иммунитета, постоянно растут. Получается, миллионы людей вынуждают участвовать в эксперименте. Но ведь такое участие может быть только добровольным. Какое право мы имеем принуждать к этому людей? А тотальное введение QR-кодов не что иное, как именно принуждение», — подытожил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря депутаты Белгородской облдумы большинством голосов одобрили федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Против проголосовала фракция КПРФ.

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