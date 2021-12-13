13 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:38 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис объявила о новых инвестициях в страны «Северного треугольника» для снижения уровня миграции из данного региона и восстановления экономики. Частные компании, среди которых Pepsico, Mastercard и Cargill, выделят более $1,2 млрд.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Например, Pepsico пообещала выделить порядка $190 млн до 2025 года. Среди прочего деньги пойдут на улучшение мануфактуры Pepsico в регионе. Компания уже давно владеет предприятиями в Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе.

В свою очередь американская продовольственная компания Cargill даст $150 млн на улучшение фермерского производства и создание экономической устойчивости в Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре.

Дополнительные инвестиции предоставят Parkdale Mills, CARE International, Grupo Mariposa, Parkdale Mills, JDE Peet’s и PriceSmart.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Что касается производства волокна, климат Центральной Америки позволяет выращивать коноплю», — пишет Geri Powell.

«Харрис что-нибудь сказала о том, что Сальвадор принял в качестве национальной валюты биткоин, удобный для наркоторговцев? Как мы можем быть согласны с этим?» — недоумевает granadoskeryy.

Камала Харрис (сс) The White House

«Сорок два миллиона соискателей гражданства или убежища ждут, когда совершат переезд. Это говорит о том, что открытые границы потенциально могут привлечь 42 миллиона латиноамериканцев. Целых 5 миллионов планируют переехать в США в ближайшие 5 месяцев. Не думаю, что новые инвестиционные обязательства со стороны множества частных компаний изменят сознание людей, которые уже приняли решение о переезде», — отмечает Adam Mosven.

«Вопрос иммиграции не дает рейтингам Байдена рости. Он должен игнорировать крайне левых в этом вопросе», — указывает Bethesda Resident.

«Это замечательно. Я бы добавил, что Госдепартамент должен внести свой вклад и смягчить «государственные границы». Наш нынешний подход к государственным границам слишком жесткий, требует виз и другой ерунды. Все нынешние политические и правительственные системы построены на нескольких тысячах лет проб и ошибок… пришло время рискнуть и попробовать что-то новое», — размышляет Russ W.

Иммиграционный контрольно-пропускной пункт США на границе с Мексикой (сс) Jonathan McIntosh

«Поощряйте американские компании строить заводы в этих странах, а затем порицайте людей за покупку товаров, произведенных в Сальвадоре. Звучит как план», — делает отсылку kitchen dragon к тому, что некоторые американцы ругают соотечественников за то, что они покупают товары из Китая.

«Отлично. Просто бросьте деньги в лицо проблеме. Так и поступают демократы. Единственное решение — образование. Но это последнее, чего хотят наши власти для Центральной Америки», — подчеркивает no_spin_media.

«Похоже, что демократия, которую США десятилетиями экспортировали в Центральную Америку, дает обратный эффект. Не стоит искать первопричину нищеты стран, расположенных к югу от границы, дальше нашего заднего двора. Это хорошо для американской экономики, скажут 5% богатых американцев, поскольку есть много американских компаний, которые извлекли выгоду из эксплуатации жителей Центральной Америки», — объясняет CoronaKing.

Карта Центральной Америки Cacahuate

«То, что заставляет людей уезжать, не имеет никакого отношения к мануфактуре Pepsico. $1,2 млрд? Лидеры банд и коррумпированные политики, должно быть, предвкушают по-настоящему счастливый Новый год», — комментирует Yosarian.

«Нужно включить страны Северного треугольника в Североамериканское соглашение о свободной торговле. Зачем покупать товары в Китае или Вьетнаме, если мы могли бы получать их из Центральной Америки и одновременно остановить нежелательную иммиграцию из этих стран. Это также сделает американские товары более доступными и улучшит американский экспорт», — предлагает OldProgressivFromWisconsin.

«На самом деле страны Северного треугольника уже имеют соглашения о свободной торговле с Мексикой (2001) и США (2006 как часть CAFTA-DR). Просто страны Северного треугольника не являются очень привлекательными местами для размещения инвестиций по сравнению с другими вариантами», — отвечает adamsmorgan.

Напомним, в мае Харрис провела встречу с двенадцатью компаниями и группами, включая Microsoft, Mastercard и The World Economic Forum, чтобы привлечь финансирование для помощи стран «Северного треугольника» и решить ряд миграционных проблем.

В «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.