Берлин, 13 декабря, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Германский Commerzbank намерен в будущем уделять больше внимания вопросам защиты климата и окружающей среды в своей деятельности. Клиентам банка, которые в настоящее время осуществляют не менее 20% своих продаж с помощью угля, предъявлено требование до 2025 года разработать планы поэтапного отказа от угля к 2030 году. Об этом сообщает 13 декабря журнал Spiegel.

«Мы поддерживаем наших клиентов в их преобразовании и хотим обеспечить им надлежащую безопасность планирования. Однако, если мы не увидим каких-либо конкретных усилий со стороны клиента по обеспечению устойчивости бизнес-модели, мы прекратим деловые отношения», — заявил руководитель отдела корпоративных клиентов Commerzbank Майкл Коцбауэр.

Commerzbank также заявляет, что не будет вступать в новые деловые отношения с компаниями, которые в настоящее время производят более 20% своих продаж или вырабатывают электроэнергию с помощью угля, а также компаниями, которые имеют планы по расширению в нефтегазовой сфере. Финансирование новых нефтяных электростанций, а также финансирование проектов по добыче нефти и газа «принципиально исключаются», заявили в банке.

«Мы подчеркиваем наше стремление направлять финансовые потоки в соответствии с парижской климатической целью, продвигая энергетическую трансформацию», — отметил глава Commerzbank Манфред Кноф.