Тюмень, , 19:13 — REGNUM В Тюменской области с 2022 года планируют прививать от гриппа всех птиц в подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. Это примерно 500 тысяч голов, сообщает информационный центр регионального правительства.

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По словам руководителя управления ветеринарии Тюменской области Вадима Шульца, в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах в 2021 году массовая вакцинация птиц от гриппа не проводилась. На следующий год планируется получить вакцину, поставки которой пройдут за счёт федерального бюджета уже в первом квартале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские хозяйства и птицефабрика «Боровская» в 2021 году серьёзно пострадали от вспышки птичьего гриппа в регионе — было уничтожено около 4,3 млн кур.

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