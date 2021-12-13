Берлин, , 19:51 — REGNUM Министерство финансов ФРГ приняло решение перевести часть нереализованных государственных средств в фонд энергетики и климата, поскольку расходов на сдерживание пандемии потребовалось значительно меньше ожидаемого, сообщает 13 декабря немецкое агентство Tagesshau.

Новый федеральный кабинет утвердил представленный министром финансов Кристианом Линднером дополнительный бюджет, который предназначен для крупных государственных инвестиций. Имея бюджет в 60 миллиардов долларов, коалиция Ampel хочет пополнить фонд энергетики и климата. Впервые законопроект будет обсуждаться в бундестаге 16 декабря.

«60 миллиардов евро для будущих инвестиций являются стимулом для экономики», — пояснил Линднер после принятия решения. Он также отметил: «Это позволит нам устойчиво справляться с экономическими последствиями пандемии и начать мощный рывок к климатически нейтральному и цифровому будущему Германии».

Новый министр финансов предложил воспользоваться тем, что из нового долга в 240 миллиардов евро, запланированного на 2021 год, около 60 миллиардов евро, вероятно, не понадобятся в текущем году. Эта сумма должна поступить в Энергетический и климатический фонд (EKF) в виде субсидии из федерального бюджета.

Специальный федеральный фонд EKF был создан в 2011 году для обеспечения инвестиций в защиту климата и энергетический переход Германии.