Бухарест, , 19:11 — REGNUM Официальный Бухарест подтвердил выявление очередного случая заболевания штаммом «Омикрон» COVID-19 в Румынии. Об этом 13 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Карантин Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, заболевшим гражданином является 39-летний житель уезда Марамуреш на Северо-Западе Румынии. Несколько дней назад он вернулся из поездки по Нигерии.

В настоящее время пациент помещен в карантин. Состояние его здоровья опасений медиков не вызывает. Ранее министерство здравоохранения Румынии подтвердило восемь случаев заболевания штаммом «Омикрон».

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