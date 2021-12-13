Берлин, , 19:48 — REGNUM Водителям, прибывающим в ФРГ из-за границы, может быть отказано во въезде из-за общих требований по вакцинации, сообщает 13 декабря немецкое агентство Tagesshau.

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Как заявил управляющий директор Федеральной ассоциации экспедиторов и логистики (DSLV) Фрэнк Хастер, обязательная вакцинация может привести к тому, что тысячам водителей, прибывающих из-за границы, будет отказано во въезде, поскольку они использовали вакцины, не признанные в ЕС.

По данным Федеральной ассоциации грузовых перевозок, логистики и утилизации (BGL), в Германии на сегодняшний день не хватает порядка 60−80 тысяч водителей грузовиков, и этот разрыв увеличивается на 15 тысяч ежегодно.

«Невозможно нанять достаточное количество сотрудников из восточных стран ЕС, поскольку там также не хватает десятков тысяч водителей», — отметил официальный представитель правления Дирк Энгельхардт, пояснив, что многие водители предпочитают более высокооплачиваемую работу в сфере промышленности.

Отрасль транспорта и логистики уже предупредила о проблемах с доставкой, когда было введено правило 3П, согласно которому работодатели могут предоставлять сотрудникам доступ к компаниям только в том случае, если они прошли вакцинацию, выздоровели или прошли тестирование. Ассоциации опасались, что водители грузовиков, особенно из-за рубежа, больше не смогут получить доступ к заводским помещениям логистических центров.

В связи с этим профильными министерствами Германии была согласована интерпретация правил, согласно которой бесконтактная передача товаров не требует контроля 3G. Это означает, что доступ в помещения промышленных и коммерческих клиентов по-прежнему будет предоставляться.