Москва, 13 декабря 2021, 19:15 — REGNUM В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Москве пройдёт модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Тавриды» 13 декабря.
Резиденты «Тавриды. АРТ» покажут «творческую коллаборацию» с симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета. Зрители мероприятия увидят работы молодых российских дизайнеров Инны Королевой, Яны Гороховой, Тимура Хамраева, Полины Ушаковой, Надежды Парфёновой и Алены Освальд.
Добавим, что представление состоится 16 декабря 2021 года. В качестве площадки был выбран пассажирский терминал Московского аэропорта «Домодедово».
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