История вопроса

Молодежный форум «Таврида» проводится с 2014 года в Крыму. Основным организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи. В первом форуме, который проводился в августе 2014 года по инициативе ОНФ в селе Орловка под Севастополем, приняли участие 1,7 тыс. человек.

С 2015 года форум получил статус Всероссийского молодежного образовательного форума, местом его проведения, по поручению президента РФ, стала Бакальская коса. С 2019 года форум переехал в Судак, к 2022 году он, как ожидается, получит собственный центр.

В 2019 год состоится пятый, юбилейный форум – «Таврида 5.0».