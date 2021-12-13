Москва, 13 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Москве пройдёт модный показ дизайнеров — резидентов арт-кластера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Тавриды» 13 декабря.

Пресс-служба «Арт-кластера «Таврида» Показ одежды молодых российских дизайнеров в Крыму

Резиденты «Тавриды. АРТ» покажут «творческую коллаборацию» с симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета. Зрители мероприятия увидят работы молодых российских дизайнеров Инны Королевой, Яны Гороховой, Тимура Хамраева, Полины Ушаковой, Надежды Парфёновой и Алены Освальд.

Добавим, что представление состоится 16 декабря 2021 года. В качестве площадки был выбран пассажирский терминал Московского аэропорта «Домодедово».