Москва, , 19:11 — REGNUM На стороне Азербайджана во Второй Карабахской войне воевало значительное количество боевиков, переброшенных из Сирии с помощью Турции. Об 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Сирийские боевики Freedom House

По словам эксперта, турецкая сторона активно использует сирийских наёмников в боевых действиям за пределами Турции. Так, в Ливии турецкие интересы отстаивает около семи тысяч боевиков-сирийцев. По мнению эксперта, численность сирийцев, переброшенных с помощью Турции в Карабах, составила около двух тысяч человек. Азербайджанское военное командование, как правило, не использовало их на передовой, для штурма армянских позиций. В основном, они несли вспомогательную службу охраняли коммуникации и склады. Как считает экспорт, причиной этого было определённое недоверие азербайджанской и турецкой сторон к сирийским боевикам.

По данным эксперта, турки не заплатили наёмникам всех обещанных денег, и поэтому часть боевиков, примерно 300 человек, уже вернулась в Сирию.

Ильхама Алиева. Это будет неконтролируемое для него население. Они и турок-то плохо слушаются, а уж Алиева — тем более! Но там их не так просто будет вытравить. Ожидать, что азербайджанские беженцы сейчас массово начнут возвращаться в эти районы, не следует. Виктор Надеин-Раевский Остальные сирийские боевики зацепились там и остались. Правда, это не очень-то в интересах самого. Это будет неконтролируемое для него население. Они и турок-то плохо слушаются, а уж Алиева — тем более! Но там их не так просто будет вытравить. Ожидать, что азербайджанские беженцы сейчас массово начнут возвращаться в эти районы, не следует.

Напомним, что в СМИ, а также официальными лицами Армении и Нагорного Карабаха неоднократно заявлялось об участии значительного количества членов сирийских вооружённых формирований в боевых действиях на стороне Азербайджана.