Берн, , 19:01 — REGNUM 13 декабря состоялась повторная жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Результаты первой жеребьевки были отменены из-за технической ошибки (шарики «МЮ» и «Ливерпуля» попали не в те корзины).

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Итоги жеребьевки:

«Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

«Бенфика» — «Аякс»

«Челси» — «Лилль»

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» — «Ювентус»

«Интер» — «Ливерпуль»

«Пари Сен-Жермен» — «Реал»

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил против повторной жеребьевки. По результатам первого жребия «сливочным» предстояло бы сыграть с португальской «Бенфикой».